Zaïre Krieger vertaalt inauguratiegedicht Amanda Gorman

Spokenword-kunstenaar Zaïre Krieger is de nieuwe vertaler van het inauguratiegedicht dat de Amerikaanse Amanda Gorman voordroeg tijdens de beëdiging van president Biden. Ze gaat het gedicht The Hill We Climb en de eerste dichtbundel van Gorman in het Nederlands vertalen. De vertaling van het gedicht zal op 7 september verschijnen bij uitgeverij Meulenhoff, meldt de uitgever. De 25-jarige Krieger zegt haar "hart en ziel" in de klus te leggen. Volgens haar is dit een van de eerste stappen op weg naar diversiteit in een literair landschap. "Meulenhoff, en eigenlijk iedereen in Nederland, heeft nog een berg te beklimmen als het gaat om diversiteit waarderen, plaats maken en het doorzien van onze blinde vlekken."

In eerste instantie gaf uitgeverij Meulenhoff de vertaalopdracht aan Marieke Lucas Rijneveld. De schrijver maakte eind februari bekend de opdracht terug te geven. Op sociale media was discussie ontstaan over of het gepast is om een witte auteur het werk van een zwarte schrijver te laten vertalen. Juist vanwege de thematiek van Gormans werk wrong de keuze voor de witte Rijneveld, vond Krieger. Volgens haar doet de huidskleur van de vertaler er wel degelijk toe. De Amerikaanse Gorman maakte veel indruk tijdens de inauguratie van president Biden, eind januari. Niet alleen haar gedicht werd geprezen, maar ook haar presentatie en uiterlijk. Ze werd in een klap wereldberoemd met haar voordracht: