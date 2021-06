Grapperhaus: teruggehaalde Syriëganger hoeft geen precedent te zijn

Dat het kabinet afgelopen weekend een Nederlandse IS-vrouw uit Syrië heeft gehaald, kun je niet zomaar een precedent noemen. Dat zei minister Grapperhaus tegen een zeer kritische Tweede Kamer. "Het is nu gelukt op een veilige manier en dat zegt verder helemaal niks", voegde de demissionaire minister van Justitie eraan toe.

Een Nederlandse delegatie zorgde er zaterdag voor dat de vrouw, haar twee kinderen en nog een ander kind naar Nederland werden overgebracht. Meteen na haar aankomst, werd ze aangehouden. Het kabinet benadrukte dat het aan het terughalen van de vrouw heeft meegewerkt, omdat er volgens de Nederlandse rechter anders een streep door het strafproces tegen haar zou gaan.

'Zeer onaangename verrassing'

Een Kamermeerderheid wil meer uitleg van het kabinet. Onder meer de regeringspartijen VVD en CDA tonen weinig begrip voor de argumenten van Grapperhaus. VVD-Kamerlid Michon sprak in het vragenuur van een zeer onaangename verrassing. Ze benadrukte dat Syriëgangers willens en wetens naar het kalifaat afreizen: "Deze oorlogsmisdadigers willen wij hier niet terug."

Haar CDA-collega Kuik zei dat dit soort vrouwen hun middelvinger naar Nederland hebben opgestoken en dat ze tot de harde kern van IS horen. "Deze haters moeten daar worden bestraft", zei ze. De Kamer houdt binnenkort nog een apart debat over de kwestie,

Straffeloosheid voorkomen

Grapperhaus wees erop dat de operatie van zaterdag een besluit was van het hele kabinet. Volgens hem was de repatriëring zorgvuldig voorbereid en was het een veilige en verantwoorde missie, die niet in strijd was met het kabinetsbeleid. Hij verwees daarbij naar eerder door het kabinet genoemde criteria: de veiligheidssituatie in de regio, de veiligheid van de betrokkenen, de nationale veiligheid en de internationale betrekkingen.

De minister zei verder dat hij de afschuw over de oorlogsmisdaden door IS deelt. "Juist daarom moet straffeloosheid worden voorkomen." Hij wees op de mogelijkheid dat "zo iemand uit een kamp in Syrië ontsnapt, naar Nederland komt en hier gewoon door de straten kan lopen en op geen enkele wijze wordt bestraft". Grapperhaus houdt een voorkeur voor berechting in de regio, maar hij noemde dat "buitengewoon weerbarstig".