Zidansek naar laatste vier Roland Garros dankzij zege op favoriete Badosa

Tamara Zidansek heeft zich op Roland Garros geplaatst voor de halve finales. De Sloveense nummer 85 van de wereld klopte de vijftig plaatsen hoger bivakkerende Paula Badosa na een emotionele achtbaan met 7-5, 4-6, 8-6.

De 23-jarige Spaanse, vorige maand toernooiwinnares in Belgrado en daarvoor verliezend finaliste in Charleston en Madrid, won dit seizoen de meeste gravelpartijen van iedereen en was bij de bookmakers achter de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek de tweede favoriet voor de eindzege.

Tegen de één maand jongere Sloveense kwam ze ook direct een dubbele break voor. Doordrukken zat er echter niet in. Zidansek, die met haar sterke forehand keer op keer goed doorhaalde en scoorde, kwam knap terug en had op haar beurt bij 4-2 in de tweede set de winst voor het grijpen. Die wetenschap leek haar te verlammen.