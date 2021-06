Coronacijfers verder gedaald, meer tests gedaan bij kinderen

Op alle vlakken zijn de coronacijfers nog steeds gunstig: het aantal prikken stijgt, terwijl het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames daalt, meldt het RIVM. De cijfers zijn incompleet door een storing vanmorgen, maar het RIVM denkt dat de definitieve cijfers weinig zullen verschillen.

Het totale aantal positieve tests nam de afgelopen week af met 30 procent naar bijna 14.500. Ook het aantal afgenomen tests daalde, maar van alle mensen die naar de teststraat kwamen, droegen er ook minder het coronavirus. Daardoor daalt het percentage positieve tests van 9 naar 7,2 procent.

Kinderen

De afname van het aantal positieve tests was het kleinst onder 0- tot 17-jarigen. Ook zijn er de afgelopen week meer tests afgenomen onder minderjarigen; die toename was het grootst onder 0- tot 12-jarigen (+14 procent) en onder 13 tot 17-jarigen (+6 procent). Dat zou een effect kunnen zijn van de opening van de middelbare scholen, denkt het RIVM. Het aantal positieve tests in die leeftijdsgroep daalde wel, net als in alle andere leeftijdsgroepen.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde de afgelopen week ook. Op de intensive care is het aantal opnames 42 procent lager, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Er zijn de afgelopen week 60 mensen op de IC opgenomen. Buiten de IC gaat het om 429 patiënten, een afname van 23 procent. Er liggen nu 937 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 993), van wie 321 op de IC (gisteren: 343).