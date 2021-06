Terugblik: de flitsende voetbalshow tegen Joegoslavië in 2000

EK 2000: vreugde bij Oranje in De Kuip - AFP

Aanstaande vrijdag spelen Italië en Turkije de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap. Het Nederlands elftal is voor het eerst sinds 2012 ook weer van de partij. In de periode daarvoor speelde Oranje een aantal gedenkwaardige EK-wedstrijden. Vandaag: de voetbalshow tegen Joegoslavië in de zomer van 2000. Na drie gewonnen wedstrijden in de groepsfase nam Nederland het in de kwartfinales op tegen Joegoslavië. Hoewel Oranje drie zeges op rij in de tas had, kon het spel de harten van de Nederlandse voetballiefhebbers nog niet veroveren.

Ook in de NOS EK-voetbalpodcast is het EK van 2000 besproken. Deze podcast is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.

In de eerste twee wedstrijden was er onduidelijkheid over het spelsysteem en de derde wedstrijd tegen de latere kampioen Frankrijk ging alleen om de groepswinst. In de kwartfinales maakte Oranje in de Kuip niet alleen korte metten met de Joegoslaven, maar ook met de critici.

EK 2000: Nederland-Joegoslavië - NOS

In de halve finale werd Nederland na een strafschoppendrama uitgeschakeld door Italië. Frank de Boer, Jaap Stam en Paul Bosvelt misten. Trezequet matchwinner De Italianen wonnen het toernooi niet, door een 2-1 nederlaag tegen Frankrijk. Marco Delvecchio bezorgde Italië nog wel de voorsprong, maar in de blessuretijd schoot Wiltord de gelijkmaker binnen. In de verlenging maakte David Trezequet het winnende doelpunt.