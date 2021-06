Volleybalsters in Nations League ruim langs Canada

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League de zevende zege in negen duels behaald. De jonge ploeg van Avital Selinger zette Canada met speels gemak opzij: 3-0 (25-19, 25-12, 25-21).

Na een rommelig begin liet Oranje zien in een blakende vorm te steken. Een achterstand werd snel goedgemaakt, waarna de eerste set overtuigend werd gepakt. Ook set twee begon, mede door challenges en discussies met de arbitrage, rommelig.

Vanaf 7-7 ging het lopen bij Oranje, dat vijf punten op rij maakte en even later de set freewheelend opeiste. In de derde set begon Canada flitsend (1-4). Het stribbelde lang tegen, maar Oranje was in Rimini duidelijk een maat te groot.

Dankzij de zege staat Nederland momenteel vierde in de Nations League na negen duels. Een plek bij de topvier na dertig duels levert uiteindelijk een plek in de halve finales op. Nederland speelt woensdagavond tegen nummer drie Brazilië.