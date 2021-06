Terugblik: Gascoigne straalt, maar goal Kluivert redt Oranje in 1996

EK 1996: Paul Gascoigne viert de winst op Oranje - AFP

Aanstaande vrijdag spelen Italië en Turkije de openingswedstrijd van het EK. Het Nederlands elftal is voor het eerst sinds 2012 ook weer van de partij. In de periode daarvoor speelde Oranje een aantal gedenkwaardige EK-wedstrijden. Vandaag: de pijnlijke nederlaag in en tegen Engeland. De aanloop naar de derde groepswedstrijd op het EK van 1996 tegen gastland Engeland verliep tumultueus. De eerste wedstrijd tegen Schotland eindigde in 0-0 en na de 2-0 winst tegen Zwitserland barstte er een bom in de selectie.

Confict Hiddink-Davids Clarence Seedorf werd in die wedstrijd al binnen een halfuur gewisseld. Tot onvrede van bankzitter Edgar Davids. Hij was furieus op bondscoach Guus Hiddink en liet dat in harde bewoordingen weten aan de buitenlandse pers. Dat pikte de bondscoach niet en hij stuurde Davids naar huis. Dit incident ontketende de discussie over 'de kabel'. Een vermeende scheiding tussen zwarte en witte spelers in de selectie van het Nederlands elftal. Terwijl deze discussie voortleefde, moest Nederland tegen Engeland een plek in de volgende ronde afdwingen. De wedstrijd op Wembley was niet minder turbulent dan de voorbereiding. Er werd met 4-1 verloren.

EK 1996: Engeland wint met 4-1 van Nederland - NOS

In de volgende ronde, de kwartfinales, werd Nederland na strafschoppen uitgeschakeld door het Frankrijk van onder andere Laurent Blanc, Zinedine Zidane en de huidige Franse bondscoach Didier Deschamps. Clarence Seedorf was de enige speler die in de penaltyserie een strafschop miste. Duitsland won het toernooi na een 2-1 overwinning op Tsjechië in de finale. Oliver Bierhoff scoorde tijdens de reguliere wedstrijd en maakte de golden goal in de verlenging.