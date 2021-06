Sterspeler Stuttgart onthult ware identiteit: 'Heb constant in angst geleefd'

In Duitsland heeft Silas Wamangituka een opmerkelijke onthulling gedaan. De Congolese sterspeler van VfB Stuttgart blijkt in werkelijkheid Silas Katompa Mvumpa te heten en bovendien een jaar ouder te zijn dan in zijn spelerspaspoort staat.

Mvumpa zegt zijn identiteit onder druk van zijn makelaar te hebben veranderd, tot wanhoop gedreven in zijn droom om als profvoetballer te slagen.

"Ik heb de afgelopen jaren constant in angst geleefd", laat Mvumpa weten via het officiële kanaal van Stuttgart, de club die hem onvoorwaardelijke hulp heeft toegezegd bij deze stap. "Ik maakte me ook grote zorgen over mijn familie in Congo. Het was een grote stap voor mij om mijn verhaal te onthullen."

Geschatte waarde van 25 miljoen

Wamangituka is een grote naam geworden in de Bundesliga, waarin hij afgelopen seizoen elf keer scoorde. Met een geschatte marktwaarde van 25 miljoen euro is hij in theorie zelfs de duurste speler van Stuttgart, dat als negende eindigde.

Nu blijkt hij dus een jaar ouder, al liggen op zijn 22ste de mooiste jaren nog steeds ruim voor hem. Als hij tenminste goed herstelt van zijn zware knieblessure en de bond hem geen zware sancties oplegt.