Ondergedoken Belgische viroloog Van Ranst ook vanuit Nederland bedreigd

De ondergedoken Belgische viroloog Marc Van Ranst ontvangt "af en toe" ook bedreigingen uit Nederland. Dat zei hij in radioprogramma 1 op 1 op NPO Radio 1 tegen journalist Sven Kockelmann. Van Ranst neemt na zo'n bedreiging contact op met de Nederlandse politie. "Die voeren dan een zogenoemd stopgesprek met die mensen en dat blijkt dan vaak toch indringend genoeg om het te stoppen."

Van Ranst zit sinds half mei met zijn gezin ondergedoken, omdat hij wordt bedreigd door de voortvluchtige extreemrechtse beroepsmilitair Jürgen Conings. Hij zei dat niet duidelijk is waar Conings zich bevindt en of de militair überhaupt nog in leven is.

Voorlopig blijft hij daarom op zijn schuiladres. "Maar zodra dit langer duurt, zal het wel normaliseren, neem ik aan. Ik ben niet van plan om continu binnen te blijven", zei Van Ranst, die daarbij benadrukte ook niet van zins te zijn de rest van zijn leven achterom te kijken.

Hij ging ook nog in op zijn Twittergesprek met de Nederlandse Viruswaarheid-voorman Willem Engel, vorige maand. Engel reageerde toen op Van Ransts situatie door te zeggen dat de viroloog het "zo bont" heeft gemaakt "dat hij nu extreem gehaat is".

Van Ranst zei in 1 op 1 niet te vinden dat Engel medeverantwoordelijk is voor zijn situatie. "Maar ik vind wel dat hij in Nederland een klimaat schept dat best wel opmerkelijk is en op de lange duur ook gezondheidsgevaarlijk", zei hij. "De bandbreedte die hij in Nederland krijgt is opmerkelijk groot voor iemand die totaal geen relevantie kennis of bijdragen te leveren heeft aan deze crisis."

'Niet het einde van de wereld'

Van Ranst zegt dat het "gegeven de omstandigheden" goed met hem gaat. "Dit is ook niet het einde van de wereld", bagatelliseert hij zijn situatie. "Veel mensen zitten in vergelijkbare omstandigheden. Mensen die op een booreiland werken, in een klooster wonen of gevangenis zitten, zijn allemaal ook wel een heel tijdje binnen."

Hij zegt het vooral vervelend te vinden voor zijn 12-jarige zoon, die hij een "dapper kereltje" noemt. "Het geeft ons ook wel de gelegenheid om samen spelletjes te doen."