Doek valt voor judoka Verhagen al in derde ronde WK

Judoka Sanne Verhagen is op de WK in Boedapest in de klasse tot 57 kilogram gestrand in de derde ronde. De 28-jarige Brabantse pakte in 2014 nog brons bij haar WK-debuut.

Verhagen, die in de eerste ronde een bye had, rekende daarna af met Ghofran Khelefi. Beiden verdienden in de reguliere tijd een half punt, waarna de Tunesische in de golden score na vier minuten tegen haar derde straf opliep.

In de derde ronde kreeg Verhagen geen poot aan de grond tegen Nora Gjakova. De Kosovaarse, bijna een kop langer, stond als een huis. Verhagen sleepte er nog wel een verlenging uit, maar daarin werd de vermoeide judoka verrast door een snelle schouderworp.