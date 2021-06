Nabestaanden na aanslag op moslims in Canada: 'Opstaan tegen haat'

Een buurman van de slachtoffers beschrijft Salman Afzal als een familieman. "Hij was betrokken in de gemeenschap. Hij bezocht de moskee regelmatig en hij was een heel goede vader." Volgens de buurman wandelde de man graag met zijn familie. "Dat deden ze bijna elke avond", zegt hij tegen Global News .

"Iedereen kende de Afzal-familie als een perfectie familie die moslim, Canadees en Pakistaans is", schrijven de nabestaanden. "Ze werkten extreem hard en excelleerden in wat ze deden. Hun kinderen waren topleerlingen op school."

De nabestaanden van de aanslag waarbij vier moslims in de Canadese stad London omkwamen, roepen in een verklaring op om "op te staan tegen haat en islamofobie".

De stad London heeft ongeveer 400.000 inwoners en kent een grote moslimgemeenschap, schrijft persbureau Reuters. Arabisch is de op een na meestgesproken taal. "Dit is een terroristische aanslag gepleegd op Canadese bodem, en moet ook zo worden behandeld", zei Mustafa Farooq, het hoofd van het overlegorgaan van moslims in Canada.

Burgemeester van London, Ed Holder, sprak over "een massamoord, gericht tegen moslims - tegen Londenaren - en geworteld in onbeschrijfelijke haat. We rouwen met de familie mee, drie generaties zijn overleden." Premier Trudeau heeft het over "verraderlijke en verachtelijke" haat. "Islamofobie heeft geen plek in onze gemeenschappen."

De aanslag is de dodelijkste aanval gericht tegen moslims in Canada sinds de terroristische aanslag op een moskee in Quebec, in 2017. Daarbij kwamen zes mensen om en raakten acht mensen gewond.

Kogelwerend vest

De vermoedelijke dader is de 20-jarige Nathaniel Veltman. Hij droeg een kogelwerend vest, of iets dat daarop lijkt. Volgens de politie lijkt het erop dat de aanslag gepland was.

Veltman zou geen strafblad hebben en is voor zover bekend geen lid van een terroristische organisatie. Hij wordt verdacht van viervoudige moord en een poging tot moord.