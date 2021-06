Grote internetstoring: onder meer CNN, Guardian, Reddit uur lang niet beschikbaar

Verschillende internationale websites hebben een uur te maken gehad met een storing. Onder meer nieuwssites als CNN, The Guardian en The New York Times waren niet of nauwelijks bereikbaar. Naast nieuwssites lagen ook Ticketmaster, Twitch, Reddit, Amazon en de site van de Britse overheid eruit.

De Amerikaanse aanbieder van clouddiensten Fastly zei te kampen met een storing. Het bedrijf onderzoekt nog wat de oorzaak is. Na een uur zei Fastly dat een groot deel van het internetverkeer weer op gang is gekomen, maar dat er mogelijk nog wat haperingen kunnen optreden.

Fastly is een content delivery network- of cdn-bedrijf. "Merken betalen zo'n gespecialiseerd bedrijf zodat internetgebruikers over de hele wereld snel op hun site kunnen komen", zegt techredacteur Joost Schellevis. Het gaat om een systeem van servers die over de hele wereld staan waardoor gebruikers snel gegevens kunnen binnenhalen, legt hij uit.