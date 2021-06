Dumfries en Wijndal, sleutelspelers in nieuw systeem: 'Natuurlijk is het even zoeken'

Owen Wijndal en Denzel Dumfries (rechts) op de training bij Oranje - ANP

Het zijn misschien wel de belangrijkste spelers in het nieuwe systeem van bondscoach Frank de Boer, de aanvallend ingestelde vleugelverdedigers Denzel Dumfries en Owen Wijndal. Het EK wordt hun eerste grote toernooi, maar plankenkoorts hebben ze allerminst. Dumfries (25) raast normaal gesproken over de rechterflank bij PSV, Wijndal (21) bestrijkt de linkerkant van het veld bij AZ. "Ik denk dat we ook wel de kwaliteiten hebben in het team om goed te presteren, daarom zijn we best welontspannen", zegt Dumfries, vijf dagen voor het openingsduel tegen Oekraïne. Er was kritiek op het spel van Oranje in de voorbereiding. "Maar oefenwedstrijden zijn met name gericht op proces."

Ze zijn allebei snel en energiek, spelen met veel drang naar voren. En aan zelfvertrouwen ontbreekt het ze ook niet. Bekend systeem uit 2014 "Binnen de selectie heeft een aantal jongens dit systeem al gespeeld in 2014", doelt Wijndal op het succesvol verlopen WK, waarop Oranje derde werd. "We trainen er natuurlijk veel op. En natuurlijk is het in het begin even zoeken." "Het kost gewoon even tijd", vult Dumfries zijn collega aan. "Er worden gewoon wat andere dingen gevraagd. We wisten vanaf het begin dat het niet meteen perfect zou gaan." Owen Wijndal en Denzel Dumfries over de blessure van Donny van de Beek:

'Hartstikke jammer voor Donny en ook voor ons, een groot gemis' - NOS

Ze beredeneren allebei liever vanuit hun sterke punten, dan vanuit de punten die na matige wedstrijden tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0) beter moeten. Paris Saint-Germain En als het beter gaat, kan de zomer ze iets moois opleveren. Want zowel Dumfries als Wijndal lijkt komende zomer klaar voor een mooie stap, maar zo concreet als de interesse voor Georginio Wijnaldum is de belangstelling voor het tweetal niet. Wijnaldum wordt dinsdagmiddag medisch gekeurd door een delegatie van Paris Saint-Germain. De focus ligt nu volledig op het EK, zeggen ze stellig. "Alleen als het echt iets interessants zou zijn, zal ik het wel horen", zegt Wijndal. "Dan wordt het wel gezegd." "Er zit veel zelfkritisch vermogen in deze selectie", constateert Dumfries, vastberaden de komende weken beste versie van zichzelf aan het grote publiek te tonen. "We zijn veel bezig met het verbeteren van elkaar. In dat opzicht merk ik wel dat we stappen maken."