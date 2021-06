Dit lijkt toch echt de EK-ploeg van Oranje: 'Snap dat De Boer naar 5-3-2 wil'

Het Nederlands elftal voor aanvang van het uitzwaaiduel met Georgië - ANP

Het Nederlands elftal heeft zijn laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK al gespeeld. Maar de discussies over systemen en met welke spelers Frank de Boer moet aantreden, lijken heftiger dan ooit. De Boer toonde zich echter een tevreden man, na de gewonnen uitzwaaiwedstrijd tegen het zeer bescheiden Georgië (3-0). "Doordat we onze taken goed hebben uitgevoerd, doordat ik mooie combinaties heb gezien en doordat ik zie dat we stappen zetten. Ik zag aan de blije gezichten bij de spelers dat zij er ook zo over denken", aldus de bondscoach. Selectiebeleid "Sommige dingen snap ik zelf ook niet, maar ik probeer ze te begrijpen", zegt Hedwiges Maduro, voor de NOS komende zomer analist bij Langs de Lijn, tevens oud-international van Oranje en trainer in opleiding. Het selectiebeleid bijvoorbeeld al, om te beginnen. Voor de routiniers Ryan Babel en Kevin Strootman was geen plaats meer, wat voor velen nog te begrijpen was. Maar ook eerste keeper Jasper Cillessen werd na een coronabesmetting van de ene op de andere dag afgeserveerd.

Maduro vindt het ook opvallend hoe de verhoudingen in de spitsenstrijd volledig overhoop zijn gegooid. Plotseling staat Wout Weghorst voorin, naast de onomstreden Memphis Depay. "Het kan wel, maar ze moeten nog aan elkaar wennen." Depay noemde zijn kompaan deze week in een interview per ongeluk zelfs Wouter. "Ik denk dat Memphis niet aan de linkerkant wil spelen, Weghorst is in bloedvorm", denkt Maduro de meest logische verklaring voor deze keuze te hebben. Maar Weghorst zat de vorige keer echter niet eens bij de selectie. "En dat is opvallend. Er moet altijd een tussenweg zijn." En waar Weghorst ineens basisspeler lijkt, is Luuk de Jong flink gedaald in de pikorde. "Luuk de Jong heeft het ook aardig gedaan in de wedstrijden die hij speelde, heeft De Boer altijd gezegd", verbaast Maduro zich over die keuze.

De twee centrumspitsen voorin hebben er volgens Maduro wel toe geleid dat De Boer definitief in het veelbesproken 5-3-2 gaat spelen. Een systeem waar alleen de internationals Stefan de Vrij (bij Internazionale) en Marten de Roon (Atalanta Bergamo) vertrouwd mee zijn. De Roon, die zijn plek niet zeker is na de bakken kritiek die hij na de wedstrijden tegen Schotland en Georgië over zich heen had gekregen. "Als De Roon veel aan de bal is, moet je hem eigenlijk wisselen. Hij zal wel ballen afpakken, maar hij levert ze ook allemaal in", brieste analist Pierre van Hooijdonk over het optreden van de middenvelder, in Italië om zijn spel complimenteus 'Golfbreker' wordt genoemd. Tegengoals door De Roon "Spelers als De Roon zijn wel superbelangrijk. We hebben vaak de bal ook niet. Zijn hoofdtaak is ballen veroveren", aldus Maduro, die overigens ook zijn twijfels kreeg over De Roon na diens zwakke ingrepen tegen de Schotten (2-2) waar tegengoals uit voortkwamen. "Hij had de duels moeten winnen." Persoonlijk ziet Maduro liever Daley Blind op die positie, maar de Ajacied is pas net terug van een zware enkelblessure. Blind samen met Frenkie de Jong, zoals in het Ajax dat de halve finale van de Champions League haalde. "Met die twee ben je zo gevaarlijk."

Rest die eeuwige discussie, waarom De Boer is afgestapt van het Hollandse 4-3-3 met buitenspelers. Het systeem van het Totaalvoetbal, de tactiek waarmee hij zelf als speler bij Ajax zijn hoogtepunt beleefde met winst van de Champions League. Maar werkt dat nog in het voetbal van nu? "Ik snap wel dat hij naar een 5-3-2 wil, maar ik zou altijd beginnen in een 4-2-3-1", zegt Maduro dan. "Dat lijkt op een 4-3-3." Het is overigens niet voor het eerst dat Nederland deze traditie overboord gooit, want ook Louis van Gaal deed het tijdens het WK van 2014. "Het is de eeuwige discussie tussen een verantwoordelijke coach die weet hoe zijn spelers kunnen voetballen en journalisten die op snel winstbejag uit zijn. Dat komt nu weer een beetje terug deze dagen", merkt Kees Jansma.

