Wereldwijde undercoveractie leidt tot 49 arrestaties in Nederland

De politie heeft in Nederland 49 mensen opgepakt naar aanleiding van een wereldwijde undercoveroperatie. Ook zijn 25 drugslabs en opslagplaatsen opgerold en is meer dan twee miljoen aan contant geld gevonden.

Wereldwijd waren meer dan 12.000 toestellen actief, die in meer dan honderd landen werden gebruikt. De politie heeft volgens de Europese politieorganisatie Europol zo'n 300 criminele organisaties van binnenuit kunnen volgen.

De operatie leidde in totaal tot meer dan 800 arrestaties, ruim 700 doorzoekingen en de inbeslagname van grote hoeveelheden cocaïne, crystal meth en contant geld.

Goede reputatie

De ANOM-telefoons hadden een goede reputatie onder criminelen, stelt Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid. "Ze promootten ANOM als hét platform waarvan je gebruik moest maken, omdat het absoluut betrouwbaar zou zijn."

Na het oprollen van eerdere cryptocommunicatiediensten stapten criminelen over op ANOM. De meeste berichten waren in het Nederlands, Duits en Zweeds. Volgens Van den Berg zijn aanwijzingen gevonden voor drugshandel, wapenhandel, plofkraken, overvallen en liquidaties. "We konden zware misdrijven voorkomen en we hebben zicht gekregen op zware georganiseerde criminaliteit waar de politie nog niet van af wist."

Van den Berg licht het Nederlandse aandeel in de afluisteroperatie toe: