Dodental treinramp Pakistan stijgt tot boven de zestig

Het dodental van een treinramp in Pakistan is opgelopen naar 63. Zeker 150 mensen raakten gewond.

In de nacht van zondag naar maandag raakte een passagierstrein die van het zuidelijke Karachi naar het noorden reed uit de rails. Vlak daarna botste een tegemoetkomende trein op de ontspoorde ruituigen. "Als die trein 10 minuten later was geweest, was deze ramp afgewend", zegt een lokale spoorwegbeambte tegen persbureau AFP.

De machinist van de tegemoetkomende trein zegt tegen Pakistaanse media dat hij groen licht had. "Na het laatste sein begon ik snelheid te maken toen ik mensen langs het spoor zag die aangaven dat ik moest stoppen. Ik trok nog aan de noodrem, maar het was al te laat."

De oorzaak van de treinramp wordt nog onderzocht, maar betrokken ministers hebben al gewezen op de slechte staat van het Pakistaanse spoor. De minister van Binnenlandse Zaken noemde het traject "een zootje" en de minister van Spoorzaken zei dat het daar "heel erg gevaarlijk" was.