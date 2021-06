Twee gratis PCR-tests voor Belgen • Bijna 11 miljoen prikken gezet

De vaccinatie tegen corona van thuiswonende 75-plussers is zeer effectief, meldt het RIVM op basis van een analyse. Daaruit blijkt dat gevaccineerde senioren vanaf drie weken na de tweede prik voor 82 procent beschermd tegen corona.

Ook blijken ze na de tweede prik voor 94 procent beschermd te zijn tegen een ziekenhuisopname. Hetzelfde percentage geldt voor bescherming tegen overlijden door het virus.

Het RIVM kon de analyse doen omdat er ruim vier maanden na de start van het vaccinatieprogramma, voldoende gegevens beschikbaar zijn over ouderen. De data laten ook zien dat er bij thuiswonende ouderen en verpleeghuisbewoners in de eerste acht weken na de start een forse daling was in het aantal positieve coronatesten, ziekenhuisopnames en overlijdens.