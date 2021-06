RIVM: 1465 nieuwe besmettingen • Beroemdheden doen vaccinoproep aan G7

Bij iets meer dan een vijfde van de commerciële teststraten wordt mogelijk besmettelijk afval nog niet goed gescheiden van het normale afval. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na een inspectie op 61 testlocaties door het hele land tussen april en mei.

De ILT onderzocht vier GGD-locaties, vijftig commerciële locaties en zeven commerciële locaties waar het eerder misging. Bij alle GGD-locaties gaat het scheiden van het besmettelijke afval inmiddels op de juiste manier. Dat was in december vorig jaar nog niet het geval. Toen voldeed 46 procent van de GGD-testlocaties nog niet aan de eisen. In januari was dat 13 procent.

Maar bij het verpakken en vervoeren van de afgenomen monsters gaat het bij de GGD's nog niet helemaal goed. Op twee van die locaties gaat dat nog niet volgens de regels. Ook bij zes commerciële testlocaties is dat niet op orde.

In december scheidde 64 procent van de commerciële plekken het afval niet goed. Dat is nu teruggebracht naar 21 procent. De inspectie zegt het vervoer van afval en testmateriaal in de gaten te blijven houden en kondigt herinspecties aan.