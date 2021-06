Groen licht voor EU-steun ontslagen KLM-personeel • Zorgen over Spelen bij Japanse topviroloog

Een Japanse topviroloog en tevens vooraanstaand adviseur van de Japanse regering heeft zijn zorgen geuit over de aanstaande Olympische Spelen in Tokio, die op 23 juli starten. Volgens hem is het niet mogelijk de Spelen te organiseren en tegelijk het risico uit te bannen dat het coronavirus zich verder zal verspreiden.

"De overheid en de organisatie blijven zeggen dat ze een veilige Spelen organiseren", zei viroloog Hiroshi Oshitani tegen de Britse krant The Times. "Maar iedereen weet dat er een risico is." Hij sluit meer infecties in Japan en ook in andere landen na de Spelen niet uit. Oshitani vreest met name voor de landen waar nog weinig mensen zijn gevaccineerd.

De komende dagen vergadert het IOC over meerdere zaken. Op de agenda staan ook de aankomende Spelen. De Japanse bevolking blijft verdeeld over doorgaan van het mega-evenement. Zo'n 55 procent van de Japanners wil nog altijd dat de Spelen uitgesteld of geannuleerd worden, bleek deze week uit een peiling van tv-zender TBS. Een maand geleden was dat nog 65 procent.