Bijna 11 miljoen prikken gezet • RIVM: 1465 nieuwe besmettingen

Er is grote teleurstelling in Spanje, nu Marokko definitief heeft besloten dat er ook deze zomer geen passagiersschepen tussen de Spaanse havens en Marokko zullen varen.

Zondag maakte de Marokkaanse overheid bekend dat alle luchthavens op 15 juni open gaan voor internationaal vliegverkeer, maar dat de Spaanse havens zijn uitgesloten van deze versoepeling. Wel mogen er boten aanmeren uit Genua in Italië of Marseille en Sète in Frankrijk.

Jaarlijks maken tussen de 3 en 3,5 miljoen mensen met een Marokkaanse achtergrond de oversteek naar Marokko per boot. Volgens een Spaanse krant geven de reizigers meer dan een miljard euro uit aan tickets, voedsel, benzine en kleding in Spanje. Volgens de ondernemersvereniging lopen ondernemers in allerlei sectoren inkomsten mis.

"De route gaat van het Spaanse vasteland naar Ceuta dan ben je er binnen een uurtje ongeveer. De routes via Frankrijk of Italië zijn veel langer. Bovendien zijn de boottickets duurder geworden omdat er minder concurrentie is tussen rederijen."

"Vorig jaar werd er ook niet via Spanje gevaren", zegt correspondent Samira Jadir. "Toen werd corona als reden gegeven. Nu zou het te maken kunnen hebben met een diplomatiek conflict tussen de landen."