Kaalslag blijft voorlopig uit; veel minder cafés en restaurants te koop

Wie ervan droomt om een eigen horecazaak te beginnen, kan op dit moment kiezen uit veel minder cafés en restaurants om over te nemen dan voor de coronacrisis. Hoewel veel zaken ruim een half jaar gedwongen gesloten waren vanwege maatregelen, is het aanbod van zaken dat te koop staat met een derde afgenomen.

Horeca-ondernemers waarschuwden het afgelopen jaar regelmatig voor een kaalslag in de horecabranche, maar daar is nog geen sprake van. Sterker nog, er zijn meer horecazaken in Nederland dan ooit tevoren. Volgens het CBS gaat het om 65.405 zaken tegenover zo'n 62.000 zaken voor de crisis. Brancheorganisatie Horeca Nederland voorspelt dat die kaalslag later dit jaar gaat komen.

Drukste week

Makelaars die horecazaken verkopen zien al maandenlang een terugloop van ondernemers die van hun zaak af willen. Horecasite.nl brengt landelijk het aanbod in kaart. Er staan nu zo'n 1600 zaken op. "Dat waren er voor de crisis zo'n 2500 tot 2600", zegt Ronald Kops, eigenaar van de site. "Terwijl de interesse om een horecazaak te kopen niet afneemt."

Horecamakelaars wijzen voor de oorzaak vrijwel allemaal naar de steun die horecazaken hebben gekregen. "Door de steunmaatregelen hebben veel ondernemers het volgehouden en komt er nauwelijks aanbod bij", zegt Joey Hehamahua van Klaassen horecamakelaardij. "Dat zal na de zomer wel anders zijn als de steun afloopt en de opgebouwde schulden moeten worden terugbetaald."

Ondertussen zijn er genoeg mensen die horecazaken willen kopen. Vooral de laatste weken, sinds de versoepelingen, worden er veel deals gesloten. Gert-Jan Mensink van Eigen Horeca Makelaar had de afgelopen week "de drukste week uit ons 11-jarig bestaan". Hij ziet weinig starters actief. "Het zijn vooral mensen met een tweede zaak die willen uitbreiden, ketens die kansen zien, partijen die koopjes zoeken."

Mazzeltje

Billy van der Lans kocht vorige week brasserie Vuur in Baarn. "Het is een langgekoesterde wens om een restaurant te beginnen, nadat ik er jarenlang in gewerkt heb. Maar het viel tegen wat er te koop stond. Het is een hele gekke periode waar we uit komen. Toen kwam deze voorbij, dat was een cadeautje, een mazzeltje eigenlijk."

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt dat veel ondernemers de komende maanden nog in grote problemen gaan komen. "De rek is er bij vele bedrijven, ook bij sommige ketens wel uit; het spaarvarken is leeg", zegt een woordvoerder. Uit schatting van DNB afgelopen vrijdag bleek dat 37 procent van de horecaondernemers nu te maken heeft met meer schuld dan vermogen in het bedrijf. Dat is meer dan in andere sectoren.