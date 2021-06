'Russen zaten in 2017 in Nederlandse politiesystemen'

Inlichtingendienst AIVD heeft in 2017 een grote Russische hack van de IT-systemen van de politie ontdekt, schrijft de Volkskrant op basis van vier anonieme bronnen. De hackgroep Cozy Bear, die banden heeft met de Russische veiligheidsdienst SVR, was de systemen volgens de krant via een server van de Politieacademie binnengedrongen.

De hack werd pas door de politie opgemerkt nadat de AIVD die erover had getipt. Er ontstond "grote paniek" schrijft de krant, omdat de politiesystemen slecht beveiligd bleken. Maar ook omdat de politie in die tijd bezig was met het strafrechtelijk onderzoek naar de MH17. Gisteren begon in de rechtbank op Schiphol de inhoudelijk behandeling van het proces tegen vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner, van betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel.

Het is niet bekend of en welke data zijn gestolen, zeggen ingewijden tegen de Volkskrant. Dat komt doordat het politienetwerk erg groot en complex is en doordat werd besloten om de Russen zo snel mogelijk uit de systemen te werken. "Er waren een hoop vraagtekens", zegt een bron tegen de krant. "Hoelang zaten ze al binnen? Was dit de eerste keer? Hadden ze al data weggesluisd? Dat was niet duidelijk."

Politie noch AIVD wil tegenover de Volkskrant vragen beantwoorden over de hack.