Nabestaande Almasa kon proces tegen Mladic niet aanzien, maar vandaag kijkt ze wel

Met de uitspraak in hoger beroep komt vandaag een einde aan de al tien jaar slepende rechtszaak tegen Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische generaal wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de genocide in Srebrenica. Soldaten van Mladic vermoordden in juli 1995 meer dan achtduizend moslimmannen en -jongens in de stad. Het Nederlandse VN-bataljon, Dutchbat, wist het niet te voorkomen. Het Joegoslaviëtribunaal veroordeelde Mladic in 2017 al tot levenslang. Almasa Salihovic was erbij in die julidagen 26 jaar geleden. Ze was een meisje van vijf. Nu woont ze samen met haar moeder in Skejici, haar piepkleine geboortedorp in het bergachtige oosten van Bosnië, 22 kilometer van Srebrenica. "Nee, ik heb hém toen niet gezien," vertelt ze in een prieeltje onder de wijnranken in haar tuin. "Maar ik heb wel veel van zijn soldaten gezien. Die begaven zich tussen de mensen. Ze zochten jonge en volwassen mannen en die haalden ze weg."

Voor die fatale dagen hadden Almasa en haar moeder met twee broers en twee zussen (haar vader was al voor de oorlog overleden) al twee keer moeten vluchten. Eerst van Skejici naar Srebrenica. Haar dorp was platgebombardeerd door artillerie in Servië, aan de overkant van de nabijgelegen grensrivier de Drina. De VN had Srebrenica uitgeroepen tot veilig gebied voor de moslims van Oost-Bosnië. VN-troepen moesten die veiligheid garanderen. Die garantie konden ze niet nakomen, bleek op 11 juli 1995. Mladic nam Srebrenica in. Het gezin Salihovic vluchtte naar Potocari, vijf kilometer verderop. Daar was de basis van het Nederlandse VN-bataljon en daar zouden ze wél veilig zijn, geloofden de duizenden vluchtelingen in Srebrenica. Ook dat bleek niet geval.

Quote We wisten toen nog niet dat er massa-executies waren en dat ze de lijken in massagraven deden. Almasa Salihovic