Wekdienst 8/6: Begin bespreking MH17-strafdossier • Uitspraak hoger beroep Mladic

Goedemorgen! Radko Mladic, voormalige Bosnisch-Servische bevelhebber, hoort de uitspraak in hoger beroep tegen zijn levenslange gevangenisstraf. En de rechtbank Den Haag begint met de bespreking van het strafdossier over vlucht MH17.

Het weer: de zon schijnt volop, al start de dag in het noordoosten met wolkenvelden nevel of mist. Verder ontstaan er enkele stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuidoosten. De komende dagen blijft het rustig zomerweer met maxima rond 25 graden.