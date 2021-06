Oude bekende Furlong stunt met Wales, waar hockeyers EK-deelname zelf betalen

Gareth Furlong - Orange Pictures

Niet voor de eerste keer is hockeyer Gareth Furlong op een plek waar bijna niemand hem verwacht. Na zijn verrassende rentree bij Tilburg in de Hoofdklasse staat de strafcornerspecialist nu met Wales tegenover Nederland, met als inzet een plek in de halve finale van de EK. In de tijd dat het grote geld de topsport regeert, bewaakt een verkapte vriendengroep uit Wales de romantiek in het hockey. Zo betalen de spelers de EK-deelname voor een groot deel zelf, niet in de laatste plaats omdat ze geloven dat de gevestigde orde nog lang niet van ze af is. "Nederland is een topland, van wereldklasse zelfs", kent Furlong (29) de aankomende opponent goed. "Maar wij hebben heel veel voor onze sport over." Geen details Over de investering die Furlong en zijn collega-internationals gedaan hebben om deze week met Wales in het Wagener-stadion te mogen spelen, wil hij niet in detail treden. Maar de financiële middelen vanuit de hockeybond zijn lang niet toereikend in het land waar rugby met afstand de populairste sport is. En dan willen ze ook nog naar de WK, in India. Furlong: "Misschien wekken we de interesse van een sponsor."

Wales moet bij de beste vijf van de EK eindigen om zich te kwalificeren, maar er is ook nog een herkansingstoernooi mocht dat niet lukken. En mocht Nederland de stuntploeg uit de halve finales houden, dan telt voor Wales in de strijd om plek vijf de knappe zege op Frankrijk uit de huidige poule al mee. Mede door een rake strafcorner van Furlong. Van Duitsland werd in het openingsduel nog kansloos met 8-1 verloren, maar dat had een reden. "Door de coronapandemie lagen veel competities stil", zegt Furlong. "Veel ploeggenoten hadden afgelopen jaar maar zes à zeven wedstrijden met hun club in de benen. En dan meteen zo'n zware wedstrijd, dat is even wennen." Tilburg Furlong zelf had wel een seizoen tophockey achter de rug, ook weer mede dankzij die omstandigheden. Nadat hij Tilburg vanwege persoonlijke redenen had verlaten, keerde hij vorige zomer ineens weer terug. De club had hem altijd gesteund in zijn keuze en het contact was altijd goed gebleven. Zijn werk voor een sportorganisatie kon dankzij videoverbindingen ook worden gedaan vanuit Nederland, waar hij toch weer graag wilde hockeyen. "Het zijn allemaal wat plotselinge beslissingen geweest", vindt Furlong over het merkwaardige verloop van zijn carrière, waarin hij de sport tijdelijk op een laag pitje zette om zichzelf ook te verdiepen in een maatschappelijke loopbaan.

Gareth Furlong (rechts) in actie tegen Maleisië - ANP

"Ik heb hier in totaal twee jaar in de beste competitie van de wereld kunnen spelen", is Furlong trots op zijn staat van dienst in de Hoofdklasse. "En ik heb het daarnaast ook leuk gehad, deelde een flat met mijn andere buitenlandse ploeggenoten." Furlong schoot de corners makkelijk binnen, ook Nederland weet dat bij een onoplettendheidje het kwaad zo geschied kan zijn. "We komen om te hockeyen, niet om de hele wedstrijd te verdedigen", belooft Furlong, die de kracht van het collectief makkelijk kan verklaren. "We zijn jongens die ook buiten de sport graag met elkaar optrekken. We spelen al een jaar of vier met elkaar samen." Rek in de groep En er zit ook nog wel wat rek in de groep. Op een paar dertigers na is een groot deel van de dragende spelers tussen de 23 en 28 jaar. "Het zou mooi zijn als er voor ons wat meer mogelijkheden komen. En we ook wat meer middelen krijgen om bijvoorbeeld samen te trainen."

Gareth Furlong (links) deelt mee in de vreugde na de zege op Frankrijk - ANP