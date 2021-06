Vier Canadese moslims doodgereden, burgemeester spreekt van 'haataanval'

In de Canadese stad London zijn zondag vier mensen opzettelijk doodgereden. Volgens de politie gebeurde dat hoogstwaarschijnlijk omdat ze moslim waren. Twee vrouwen van 74 en 44, een man van 46 en een meisje van 15 kwamen om het leven. Een jongen van 9 raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou niet in levensgevaar zijn.

De verdachte is de 20-jarige man Nathaniel Veltman, die reed in een pick-uptruck. Hij reed volgens de politie doelbewust in op de slachtoffers, die op een voetpad liepen. De man werd kort na zijn daad opgepakt op de parkeerplaats van een nabijgelegen winkelcentrum. Volgens de politie droeg hij een kogelwerend vest, of iets wat daar sterk op lijkt.

"Dit was een daad van massamoord gericht tegen moslims", zegt burgemeester Holder van London, die spreekt van een haataanval. "Drie generaties van één familie zijn in één klap vermoord. Het is verschrikkelijk."

Geplande moordactie

Het is volgens de politie nog onduidelijk of de verdachte lid is van een specifieke beweging gericht tegen moslims. De lokale en landelijke politie onderzoeken of de man banden heeft met terreurorganisaties. Wel duidelijk is al dat de moordactie was gepland.

"Dit is een terroristische aanslag gepleegd op Canadese bodem, en moet ook zo worden behandeld", zegt Mustafa Farooq, het hoofd van het overlegorgaan van moslims in Canada. Volgens hem kenden de slachtoffers en de verdachte elkaar niet. Premier Trudeau meldt op sociale media dat hij geschokt is door het nieuws. "Islamofobie heeft in onze samenleving geen plaats", schrijft hij.

Het gaat om de dodelijkste aanval gericht tegen moslims sinds de terroristische aanslag op een moskee in de stad Quebec, in 2017. Toen kwamen zes gelovigen om het leven en raakten acht mensen gewond.