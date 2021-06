Coördinator inkoop mondkapjes: deal met Van Lienden was niet nodig

De voormalig coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), Rob van der Kolk, is verbolgen over de handelwijze van Sywert van Lienden en zijn zakenpartners rondom de levering van mondkapjes. In het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen reageerde Van der Kolk voor het eerst op alle berichtgeving rond de miljoenenwinst, die Van Lienden boekte met de levering van mondkapjes.

De hele overeenkomst, met een waarde van zo'n 100 miljoen euro, was volgens Van der Kolk helemaal niet nodig, omdat er inmiddels genoeg hulpgoederen waren geleverd. Toch drong het ministerie van Volksgezondheid er op aan. Volgens Van der Kolk kwam de overeenkomst tussen Van Lienden en het ministerie rond toen het LCH al twintig dagen bezig was. "Wij hadden vluchten geregeld, wij hadden mondkapjes geregeld. Ik zei wel eens: Sywert praat erover, wij doen het."

Dat er toch een overeenkomst kwam, was volgens Van der Kolk onnodig. "Je zit in een dilemma: wil je 98 of 99 procent zekerheid. Wij vonden dat 98 procent prima was. Maar het ministerie wilde 99 procent. Zij zeiden: kopen, kopen, kopen. En wij zeiden: het is niet nodig." Van der Kolk zegt dat "zeker een rol heeft gespeeld" dat er in de media veel aandacht was voor de tekorten aan onder meer mondkapjes. Ook Van Lienden liet zich veelvuldig kritisch uit op de overheid.

Liegen over convenant

Volgens Van der Kolk was Van Lienden geen betrouwbare partner. Zo loog hij over het tekenen van een convenant waarin onder meer een geheimhoudingsverklaring stond en waarin stond dat partijen zonder winstoogmerk zouden werken.

"Iedereen tekende die brief. Ik werd verwittigd dat zij er waren en dat zij die brief niet ondertekend hadden", zei Van der Kolk in het radioprogramma op NPO Radio 1. "Toen ben ik ernaar toe gegaan en gevraagd of zij die brief hadden getekend. Toen zeiden ze: ja. Maar toen dacht ik: dit is niet pluis, deze mensen liegen."