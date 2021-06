Onderzoekers: Oss had geen duidelijk beleid bij behandeling Arie den Dekker

De gemeente Oss volgde geen duidelijke lijn bij de hulp aan Arie den Dekker, de man die vorig jaar overleed toen hij zichzelf in brand stak voor het gemeentehuis. Er zijn verwachtingen gewekt die de gemeente niet is nagekomen.

Dat concludeert een bureau dat in opdracht van de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie onderzoek heeft gedaan naar de dood van Den Dekker, meldt Omroep Brabant. Hij had ruzie met de gemeente over het vinden van onderdak.

Zijn nabestaanden vinden dat de gemeente Den Dekker aan zijn lot heeft overgelaten. Hij werd eerder door de gemeente geholpen en ondergebracht in een oude boerderij nadat hij door een wooncorporatie uit zijn woning was gezet. In zijn nieuwe woning was hij in 2018 getuige van een liquidatie en meldde zich bij de politie. Daarna werd hij bedreigd. Zijn huis werd in brand gestoken en hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma, dat begin 2020 werd beëindigd.

De gemeente vond het daarna uit veiligheidsbelang niet wenselijk dat hij weer in Oss ging wonen. Den Dekker werd dakloos en raakte in conflict met de gemeente. Na verschillende acties bij het gemeentehuis stak hij zichzelf vorig jaar zomer in brand.

Wisselende invalshoeken

Volgens de onderzoekers leidde het feit dat de gemeente hem eerder wel had geholpen met het vinden van woonruimte tot verwachtingen bij Den Dekker. Maar waar eerder de zorg voor een inwoner vooropstond, koos de gemeente volgens het bureau na de brandaanslag voor het algemene belang van openbare orde en veiligheid.

Aan de andere kant stellen de onderzoekers vast dat de gemeente wel altijd betrokken is gebleven bij het lot van Den Dekker: "Medewerkers hebben de ondersteuning voor de heer Den Dekker op de achtergrond altijd voortgezet."