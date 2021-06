Donkere wolk boven 'ontwikkelaarsfeestje' van makers iPhone-apps

Mensen kijken rond in een nieuwe winkel van Apple in Italië - EPA

Terwijl Apple vanavond de nieuwste softwareversies van zijn besturingssystemen voor iPhones, iPads en Macs aankondigde aan het begin van de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, is het verzet van app-ontwikkelaars luider dan ooit. Samen zorgt deze gigantische groep voor een enorm aanbod aan apps die niet van de iPhone-maker zelf zijn. In de ruim anderhalf uur durende video waarin de updates de revue passeerden, was het alsof de veelgehoorde kritiek van de ontwikkelaars niet bestond. Die kritiek gaat over de hoogte van de commissie die Apple rekent, en over de regels van de App Store. Het bedrijf staat momenteel volop in de schijnwerpers vanwege een rechtszaak met Fornite-maker Epic. De gamemaker eist twee veranderingen: het wil zijn eigen app-winkel kunnen installeren op iPhone en iPads. En het wil een alternatief betaalsysteem kunnen aanbieden. De rechter doet naar verwachting later deze zomer uitspraak. Daarmee is echter niet het laatste woord gezegd: er wordt vanuit gegaan dat een van de twee partijen zal doorprocederen. Een afdracht die miljarden oplevert Het aanbieden van een alternatief betaalsysteem raakt aan een van de belangrijkste pijnpunten van ontwikkelaars. Bij de verkoop van digitale goederen - of het nou een app is die geld kost, een abonnement of een aankoop in een spel - moeten ontwikkelaars 30 procent provisie afdragen. Deze afdracht levert de techgigant naar schatting jaarlijks vele miljarden euro's op. Na de verkoop van iPhones, zijn 'diensten' de belangrijkste inkomstenbron van Apple. De verkopen uit de App Store spelen hierbij een grote rol:

Wie niet wil afdragen, kan geen gebruik maken van het betalingssysteem van de downloadwinkel. Spotify koos een aantal jaar geleden voor die optie. Volgens Apple's regels mogen app-ontwikkelaars hun potentiële klanten echter ook niet wijzen op alternatieve betaalmogelijkheden. Gebruikers moeten daar zelf achter komen. De muziekdienst had er in 2019 genoeg van en klaagde Apple aan bij de Europese Commissie wegens machtsmisbruik. Tot nu toe vindt het daar steun: in mei kwam de commissie met een formele beschuldiging tegen het bedrijf. Ook Facebook-topman Mark Zuckerberg stookt de boel, op de dag van Apples ontwikkelaarsconferentie, graag een beetje op:

Volgens Apple is het nodig om commissie te rekenen: de inkomsten zouden nodig zijn om de downloadwinkel verder te ontwikkelen en veilig te houden. Vorige week meldde het bedrijf op basis van 'onafhankelijk onderzoek' (gefinancierd door de techgigant) dat het ecosysteem van de App Store in 2020 goed was voor omgerekend bijna 530 miljard euro aan omzet. Met andere woorden: wij creëren heel veel waarde voor ontwikkelaars. Een coalitie van verzet Het verzet is breder dan Epic en Spotify alleen. Appmakers hebben zich verenigd in de Coalition for App Fairness, met inmiddels meer dan vijftig leden. Daarnaast komt de kritiek ook van kleinere ondernemingen en eenpitters. Zo schreef Marco Arment, de ontwikkelaar van de alternatieve podcast-app Overcast, vorige week een kritische blog over de houding van Apple. Het gaat hem niet om de provisie of het betaalsysteem, schrijft hij. "Het gaat over wat Apple's bestuur denkt van ons en ons werk." Hij mist erkenning voor de belangrijke bijdrage die ontwikkelaars leveren waardoor het ecosysteem zo groot kon worden. Op Twitter benadrukt hij vandaag nog altijd een groot Apple-fan te zijn, maar juist dáárom wil dat het bedrijf zich verbetert. Overigens lijkt er een verschil in toon te zitten tussen grotere en kleinere ontwikkelaars. Analist Ben Bajarin deed onderzoek onder appbouwers en concludeerde vorige week dat kleine ontwikkelaars (die minder dan 1 miljoen dollar omzet draaien en daarmee onder andere provisieregels vallen) positiever tegenover Apple staan dan grotere partijen.