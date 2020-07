Doodstraf aanslagpleger marathon van Boston (2013) herroepen

De doodstraf voor de man die medeverantwoordelijk was voor de aanslag op de marathon van Boston in 2013 is in hoger beroep teruggedraaid. Het gerechtshof vindt dat de aanklachten tegen Dzjochar Tsarnajev overeind blijven, maar heeft een lagere rechtbank opgedragen om zich opnieuw te buigen over de vraag welke straf de Tsjetsjeense Amerikaan moet krijgen.

Hij werd in 2015 ter dood veroordeeld. Zijn advocaten betoogden destijds dat hij niet in Boston terecht had moeten staan, omdat de juryleden daar onmogelijk objectief zouden kunnen oordelen.

Bij de aanslag met twee zelfgebouwde bommen in hogedrukpannen kwamen drie mensen om het leven en raakten er meer dan 260 gewond. Tsarnajev en zijn broer Tamerlan, die de aanslag pleegden, werden enkele dagen later achterhaald door de politie.

Bij een chaotische achtervolging werd Tamerlan door de politie neergeschoten, waarna hij door Dzjochar werd overreden in een auto die beiden net hadden gestolen. Tamerlan Tsarnajev bezweek kort daarna aan zijn verwondingen.

Klopjacht

Na een klopjacht met duizenden agenten en huiszoekingen van deur tot deur in de voorstad Watertown kreeg de politie Dzjochar Tsarnajev te pakken. Hij hield zich schuil in een bootje dat in een achtertuin op het droge lag.

Bij zijn verhoor verklaarde hij dat de broers tot hun daad waren gekomen door de oorlogen in Irak en Afghanistan, en dat ze op eigen houtje hadden gehandeld. Ze zouden ook een aanslag hebben willen plegen op Times Square in New York.