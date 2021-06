Hockeysters stomen door op EK en winnen ook ruim van Spanje

Hockeysters boeken ruime overwinning op Spanje in tweede EK-duel - NOS

Bekijk in de carrousel de reacties van Matla en Margot van Geffen:

De 2-0 liet vervolgens niet lang op zich wachten. Nadat Spanje een strafcorner onbenut had gelaten, kwam Nederland er razendsnel uit. Frédérique Matla was het eindstation. De spits van Oranje, die met haar rug naar het doel stond, schoot knap raak.

Toch was het Nederland dat op voorsprong kwam in Amstelveen. Eva de Goede stuitte in eerste instantie nog op de Spaanse doelvrouw, maar haar tweede poging was wel raak. De aanvalster gaf een voorzet en zag de bal via een Spaanse stick het net invliegen.

Nederland begon afwachtend aan de wedstrijd tegen de Spaanse hockeysters, die net als Nederland hun eerste duel hadden gewonnen (4-1 tegen Schotland). Keepster Anne Veenendaal moest tot twee keer toe redding brengen in de eerste vijf minuten.

De Nederlandse hockeysters hebben in Amstelveen ook hun tweede EK-duel eenvoudig gewonnen. Oranje was met 7-1 te sterk voor Spanje.

De strafcorners gingen ook steeds beter lopen en dat resulteerde in de 3-0 en 4-0 via respectievelijk Lauren Stam en Caia van Maasakker. Matla maakte in het derde kwart met nog twee doelpunten haar hattrick compleet.

Het laatste doelpunt van Nederland kwam van de stick van de 21-jarige Félice Albers, die voor het eerst een groot toernooi speelt met Oranje. Spanje maakte nog een eretreffer in de slotminuten van het duel.

De Nederlandse hockeysters sluiten woensdagavond tegen Schotland de groepsfase af.

Bekijk in de carrousel de uitslagen van Nederland in de poulefase en de stand in groep A: