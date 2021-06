Zwemster komt om in haven Vlaardingen

In Vlaardingen is aan het einde van de middag een vrouw overleden tijdens het zwemmen in de Koningin Wilhelminahaven. Volgens de politie kwam de vrouw in aanraking met een vaartuig.

Hoe de vrouw precies gewond raakte, is onduidelijk. Volgens een ooggetuige gebeurde dat toen zij tussen wal en schip uit het water wilde klimmen. Omstanders zouden vervolgens hebben geprobeerd het hoofd van de vrouw boven water te houden. Ze werd aan wal gehesen en gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Volgens de regionale omroep Rijnmond is zwemmen in de Koningin Wilhelminahaven verboden.