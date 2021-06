Volleybalsters knokken zich langs Polen in Nations League

Oranje neemt door de zege voorlopig de vierde plaats in de groepsfase van de Nations League in. De nummers een tot en met vier plaatsen zich voor de halve finales. Er doen zestien landen mee aan de groepsfase.

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League een zwaarbevochten overwinning geboekt op Polen. De ploeg van bondscoach Avital Selinger won in vijf sets: 21-25, 25-23, 22-25, 25-21, 15-9.

Oranje pakte in de eerste set tot tweemaal toe een ruime voorsprong, maar liet Polen ook telkens weer terugkomen. De Nederlandse ploeg had grote moeite de bal langs het sterke Poolse blok te slaan.

Bij een 19-13 achterstand ging het beter lopen bij Nederland, mede dankzij twee aces van de pas 17-jarige Elles Dambrink, maar de opleving kwam te laat voor setwinst.

Nederland startte de tweede set sterk en bouwde al snel een voorsprong van vier punten op, maar net als in de eerste set kwam Polen weer terug. Na een spannend slot was het Anne Buijs die met een slimme bal over Poolse blok de set binnensleepte.

Vijfde set nodig

In de derde set deed Polen er een schepje bovenop. Een achterstand van liefst zeven punten kon niet meer ongedaan gemaakt worden. De rollen waren in de vierde set omgedraaid, waardoor een vijfde set nodig was om tot een winnaar te komen.

Daarin was Nederland sterker. Met Eline Timmerman aan service werd er een grote voorsprong gepakt, die vervolgens niet meer uit handen werd gegeven.