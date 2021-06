Skateboarders Zwetsloot, Jacobs en Oldenbeuving na WK zeker van Spelen

De Nederlandse skateboardsters Roos Zwetsloot (20), Keet Oldenbeuving (16) en Candy Jacobs (30) hebben de afgelopen dagen bij de wereldkampioenschappen Street in Rome hun ticket voor de Olympische Spelen veiliggesteld.

Alle drie hadden ze vorige maand al voldaan aan de eisen van sportkoepel NOC*NSF. Bij de WK verzekerden ze zich met hun plek op de wereldranglijst definitief van deelname aan de Spelen.

Nederlands kampioen Zwetsloot was in Rome op de achtste plaats de beste Nederlandse. Ze had aan de finale mogen deelnemen, maar tijdens de halve finales liep Zwetsloot een blessure aan haar voet op, waarna ze zich uit voorzorg terugtrok voor de finale.

"Liever laten we het podium hier schieten dan straks op de Spelen", verklaarde bondscoach Sjoerd Vlemmings die beslissing.