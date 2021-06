OM eist drie jaar cel en tbs tegen vrouw uit Uithoorn voor IS-propaganda

Tegen een 33-jarige vrouw uit Uithoorn is bij de rechtbank drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, omdat zij in 2019 online propaganda zou hebben gemaakt voor de terroristische organisatie IS.

Volgens het Openbaar Ministerie nam de vrouw deel aan "de elektronische jihad". Ze zou hebben behoord tot de groep GreenB1rds, die actief was op het socialemedianetwerk Telegram en opriep tot de gewapende jihad. Ook zou de vrouw hebben geprobeerd haar kinderen te trainen voor de gewapende strijd.

"De handelingen van de vrouw zijn voornamelijk van achter het toetsenbord verricht, maar dat maakt deze niet minder gevaarlijk", meldt het OM.

De vrouw wordt ook beschuldigd van de vernedering en mensonterende behandeling van vijf omgebrachte IS-slachtoffers. Ze zou filmbeelden van hen hebben verspreid, voorzien van haar commentaar. "Zij lijkt hierin haar trots of blijdschap te etaleren over het lot van de slachtoffers", zegt het OM.

Justitie eist naast een celstraf ook tbs met dwangverpleging, omdat het gevaar voor herhaling op extremistische en gewelddadig gedrag "zeer groot" wordt geacht, meldt NH Nieuws.