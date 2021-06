Miljoen huizen erbij? Dan is meer bouwen in groene gebieden 'onvermijdelijk'

Landbouwgrond moet meer gebruikt worden om woningen te bouwen, vindt het EIB - Nieuwsuur

Om voor 2030 een miljoen nieuwe woningen te realiseren, moet Nederland meer bouwen in groene gebieden buiten steden. Dat schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuw rapport. "Anders blijft de schaarste de huizenmarkt overheersen." Het instituut deed onderzoek in de zeven provincies die de meeste behoefte hebben aan nieuwe woningen: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. 890.000 van de miljoen nieuwe woningen moeten in deze provincies worden gebouwd, maar volgens het EIB wordt dat bij lange na niet gehaald. Met de plannen die nu op tafel liggen, blijft het aantal nieuwe woningen steken op 585.000 tot 2030.

Het streven naar een miljoen nieuwe woningen voor 2030 wordt in de politiek breed gedeeld. De ambitie staat in de verkiezingsprogramma's van D66, CDA, GroenLinks en PvdA. Het getal is opgebouwd uit twee factoren: het bijbenen van de demografische groei (600.000 nieuwe huishoudens in de zeven onderzochte provincies tot 2030 en zo'n 100.000 in de andere provincies) en het inlopen van het woningtekort van ruim 300.000 woningen.

In het rapport wijst het EIB groene gebieden aan waar in totaal 380.000 extra woningen zouden kunnen komen bovenop de bestaande plannen. In dit advies zijn geen beschermde natuurgebieden meegenomen, maar wel veel landbouwgrond. "Binnen steden zijn er veel obstakels, waardoor de bouw traag gaat", zegt EIB-directeur Taco van Hoek. "Mede daarom moeten we echt meer in weilanden gaan ontwikkelen." 'Boeren de dupe' Onverstandig, vindt voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie Sjaak van der Tak. "Het kan toch niet zo zijn dat de landbouw nu de dupe wordt van trage bureaucratie?" Boer Bas Blok is het met hem eens. Blok bezit 75 hectare grond ten zuiden van Rotterdam; een van de gebieden waar volgens het EIB gebouwd kan worden. Het verkopen van zijn grond zodat er huizen kunnen worden gebouwd, ziet hij niet zitten. "We zitten hier op heel vruchtbare bodem. We moeten ook aan de voedselvoorziening denken." Als alle voorgestelde plannen zouden doorgaan, kost dat 1,5 procent van de Nederlandse landbouwgrond. Dat lijkt misschien weinig, maar voor Van der Tak is het geen optie. "We hebben juist meer land nodig. Vruchtbare grond moet voor de landbouw zijn." Dit zijn twee van de gebieden die het EIB voorstelt om een flink aantal woningen in te bouwen: