Omstreden vlaggenmars door Jeruzalem gaat niet door, politie keurt route af

Een mars met Israëlische vlaggen door de Oude Stad van Jeruzalem gaat donderdag niet door. De politie heeft de route niet goedgekeurd. Ultranationalistische demonstranten wilden door de Damascuspoort lopen en daarbij ook langs Sheikh Jarrah komen, de wijk in Oost-Jeruzalem waar vier Palestijnse families uit hun huis gezet dreigen te worden. Hamas had gedreigd met hernieuwd geweld als de mars zou plaatsvinden.

De mars was oorspronkelijk gepland op 10 mei, de dag waarop Israël viert dat in 1967 Oost-Jeruzalem werd veroverd. Palestijnen zagen dat als provocatie, zeker gezien de dreigende huisuitzettingen. Vanwege spanningen werd de route op het laatste moment aangepast en werd de mars voortijdig afgebroken. Hamas schoot die dag desondanks raketten af op Jeruzalem. Daarop volgden elf dagen van luchtaanvallen op Gaza door het Israëlische leger en verdere raketbeschietingen door Hamas.

De demonstranten wilden de mars nu opnieuw laten plaatsvinden via de oorspronkelijke route. De organisatoren en ultrarechtse politici verwijten de politie nu te "capituleren voor terrorisme", zegt Itamar Ben-Gvir van de extreemrechtse partij Otzma Yehudit. Hamas ziet het besluit als bewijs dat Israël nu "de gevaren inziet om deze rode lijn over te gaan", aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters. De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz had de politie al verzocht de mars niet toe te staan, om de spanningen tussen Joodse Israëliërs en Palestijnen niet opnieuw te laten oplopen.

Hooggerechtshof

Tegelijkertijd is de huisuitzetting van de vier Palestijnse families uit Sheikh Jarrah mogelijk een stap dichterbij gekomen. Die zaak was een van de aanleidingen voor de spanning tussen Israël en de Palestijnen, die vervolgens leidde tot het gewapende conflict in de Gazastrook.

Het Israëlische Hooggerechtshof buigt zich over de vraag of de Palestijnse families beroep mogen aantekenen tegen hun huisuitzetting. De behandeling van die zaak werd vorige maand uitgesteld, nadat de Israëlische hoofdaanklager Avichai Mandeblit had gezegd dat hij zich mogelijk in de zaak wilde mengen. De hoop was dat daarmee de druk van de ketel gehaald zou worden. Nu zegt Mandelblit zich toch niet met de zaak te bemoeien. Daarmee is de weg vrij voor behandeling door het hof.

