In voorbereiding op Tour pakt Van der Poel ritzege in Ronde van Zwitserland

Mathieu van der Poel heeft de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. In de finale in het regenachtige Lachen rekende Van der Poel af met de Duitser Maximilian Schachmann en bleef hij het aanstormende peloton voor.

"Het was een heel leuke etappe, vooral door de regen", reageerde Van der Poel. "Het was daardoor een beetje als een voorjaarsklassieker en dat werk ligt me wel."

Poels derde, Küng blijft leider

Van der Poel en Schachmann sprongen in de heuvelachtige slotkilometers weg uit de uitgedunde favorietengroep, waarin onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe en Wout Poels zich lieten zien. Poels kwam als derde over de streep, voor Iván García Cortina, Marc Hirschi en Richard Carapaz.

De Zwitser Stefan Küng, zondag winnaar van de tijdrit op de openingsdag, behoudt de leiderstrui, maar zijn voorsprong op de concurrentie is geslonken. Alaphilippe geeft één seconde toe, Schachmann twee en Van der Poel staat vierde op zes seconden van Küng.

De Tour en daarna de Spelen

Van der Poel rijdt de Ronde van Zwitserland in voorbereiding op de Tour de France, waar hij eind deze maand voor het eerst in zijn carrière aan de start zal staan. Zijn hoofddoel deze zomer is de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio.

Na twee wereldbekers op de mountainbike is Van der Poel na een trainingsstage in Zwitserland terug in koers. Over een kleine twee weken, op zondag 20 juni, verdedigt hij zijn Nederlandse titel op de weg op de VAM-berg in Drenthe. Een week later begint de Tour.