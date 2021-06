Djokovic komt op Roland Garros met de schrik vrij tegen Italiaanse tiener

Novak Djokovic heeft met moeite voor de twaalfde keer op rij de kwartfinales bereikt op Roland Garros. De Servische winnaar van 2016 zag de Italiaan Lorenzo Musetti in de vijfde set opgeven: 6-7 (7), 6-7 (2), 6-1, 6-0, 4-0.

Musetti, 76ste op de ATP-ranglijst maar met de potentie van een toptienspeler, kwam in de eerste set terug van een break achterstand en bleef kalm in de tiebreak, ondanks een 4-1 achterstand.

Ook in de tweede set had hij succes met langzame spinballen op de forehand van de 34-jarige Serviër en een sensatie hing in de lucht.

Andere Djokovic

Plots stond er echter een andere Djokovic op de baan, scherper en alerter terwijl de 19-jarige Musetti het fysiek steeds lastiger begon te krijgen en uiteindelijk de strijd moest staken.