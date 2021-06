Middeleeuwse baksteenoven gevonden in Utrecht

Archeologen hebben in de wijk Rotsoord in Utecht een baksteenoven uit de middeleeuwen ontdekt. De vondst werd gedaan bij de aanleg van een riool. Volgens de gemeente is het voor het eerst dat in Utrecht ook ongebakken bakstenen van klei bewaard zijn gebleven, meldt RTV Utrecht.

De bakstenen horen waarschijnlijk bij een veldoven. Dat is een eenvoudige oven die met ongebakken stenen werd opgebouwd en na het bakken weer werd afgebroken. Verder zijn bij de opgraving misbaksels van bakstenen en kuilen met baksteengruis gevonden.

De oven stamt waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw. In die tijd ontstond op de oevers van de Vaartsche Rijn een industriële zone met scheepsbouwers, pottenbakkers, kalkbranders, tegel-, dakpan- en baksteenfabrieken.