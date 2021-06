Radiozender FunX stopt met boycot Lil' Kleine, zaak in Spanje niet verder opgepakt

De muziek van Lil' Kleine is weer te horen op FunX. De radiozender heeft de boycot van de rapper stopgezet. "Er ligt geen aanklacht meer tegen Lil' Kleine, dus dan kunnen wij ook de muziek weer draaien", bevestigt een woordvoerder.

Het radiostation deed Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, op 26 mei in de ban naar aanleiding van berichten dat hij zijn vriendin Jaimie Vaes had mishandeld. Dat was volgens de woordvoerder omdat het toen nog onduidelijk was wat er precies was gebeurd. "Nu Vaes en Scholten allebei aangeven dat er niets aan de hand is, starten we dan ook weer de muziek op."

Scholten belandde het weekend voor de boycot in de cel op Ibiza. Vaes deed aangifte tegen hem omdat hij haar zou hebben geslagen in hun hotel. De zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs en Scholten kwam weer op vrije voeten. Vaes trok haar aanklacht in.