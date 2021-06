'Medaillekandidaat' Van der Poel blikvanger in olympische mountainbikeselectie

Mathieu van der Poel is de grote blikvanger in de vierkoppige mountainbikeselectie voor de Olympische Spelen. Naast de alleskunner op de fiets reizen ook Milan Vader, Anne Tauber en Anne Terpstra af naar Tokio.

Hoofdbrekens over de olympische selectie had bondscoach Gerben de Knegt niet, Nederland mag twee mannen en twee vrouwen afvaardigen en de vier gelukkigen voldeden als enigen aan de kwalificatie-eisen.

'Absoluut een medaillekandidaat'

De Knegt heeft vertrouwen in de kansen van zijn ploeg. "Ik denk dat we met Mathieu van der Poel absoluut een medaillekandidaat in huis hebben voor de wedstrijd bij de mannen, maar ook de andere drie hebben in het verleden laten zien met een goede dag voor het podium mee te kunnen doen in een goed bezette wedstrijd."

Het mountainbiken staat voor 26 en 27 juli op de olympische planning. De mannen rijden op 26 juli, de vrouwen een dag later.

Van der Poel rijdt momenteel de Ronde van Zwitserland en vervolgens de NK op de weg en de Tour de France, maar hij is vooral bezig met de Spelen: