Schöne kiest voor terugkeer bij oude liefde en kersverse eredivisionist NEC

NEC haalt middenvelder Lasse Schöne op bij SC Heerenveen. De Deen, die tussen 2008 en 2012 ook al voor de Nijmegenaren uitkwam, keerde begin dit jaar terug in de eredivisie na een uitstapje bij het Italiaanse Genoa.

De Friezen wilde de 35-jarige middenvelder na het seizoen graag behouden, maar tegen Voetbal International zegt Schöne dat zijn keuze voor NEC een gevoels- en een sportieve kwestie is. "Dit is een keuze voor het verhaal van NEC en voor mijn gezin." Volgens VI tekent hij voor twee jaar in Nijmegen.

Lasse Schöne werd aan het begin van deze eeuw door Heerenveen naar Nederland gehaald. Voor deze club debuteerde hij nooit in het betaald voetbal. Dit deed hij wel bij De Graafschap. Via de Superboeren kwam hij uiteindelijk bij NEC terecht, waarna hij de overstap maakte naar Ajax. Daar speelde hij tussen 2012 en 2019.