1490 nieuwe besmettingen; meeste positieve tests in Den Haag

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 1490 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 92 minder dan gisteren.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2206 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 25 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

De gemeente met de meeste nieuwe besmettingen het voorbije etmaal was Den Haag, met 70 gevallen; 13 meer dan in het veel grotere Amsterdam. Ook de buurgemeente Zoetermeer scoorde hoog: daar waren 24 positieve tests, meer dan vanuit bijvoorbeeld Utrecht werden gemeld.