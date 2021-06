Formule 1-podcast #7: 'Thriller met bandenspanning nekt Verstappen en Pirelli'

Het was een bizarre Grand Prix van Azerbeidzjan met klapbanden, teleurstellingen en verrassingen. Genoeg te bespreken dus in de zevende Formule 1-podcast van dit seizoen. Commentator Louis Dekker zag een knotsgekke race. "We kregen een thriller door de bandenspanning, die eerst Stroll nekte, en toen Verstappen. Maar het nekt Pirelli ook. Want dit is voor hun natuurlijk dramatisch."

Max Verstappen zat in een zetel, maar zag door een klapband in de 47ste ronde zijn overwinning als sneeuw voor de zon verdwijnen. "Pirelli kan alleen maar verliezen, want het wint altijd." Het is een Cruijffiaanse uitspraak van Dekker over de bandenleverancier van de Formule 1, die wat uitleg nodig heeft: "Ik heb Hamilton of Verstappen nog nooit horen zeggen dat ze een race hebben gewonnen omdat hun banden zo goed zijn."

Analist Jan Lammers vult aan: "Het is aan alle kanten compromissen sluiten. Als zij een band geven die niet meer kapot gaat, maar wel een paar seconden langzamer is, dan is het ook weer niet goed."