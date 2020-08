Zoekactie naar jongen in zee bij Monster vanochtend verder

In het water bij de kust van het Zuid-Hollandse Monster is gisteravond urenlang gezocht naar een vermiste tiener. Meerdere reddingsboten en tientallen vrijwilligers waren betrokken bij de zoekactie naar de jongen. Vanochtend wordt de zoekactie rond 06.00 uur hervat.

De zoekactie richtte zich op het gebied bij de Zandmotor, een opgespoten zandbank. Drie vrienden raakten daar rond 19.00 uur in de problemen toen ze door de stroming werden meegetrokken. Volgens een woordvoerder van brandweer Haaglanden hadden de drie jongens zich met de stroom laten meevoeren richting Hoek van Holland, om van daaruit terug te zwemmen richting Monster.

Dat ging aanvankelijk goed, maar terug in de buurt van Monster kwamen ze toch in de problemen. Omstanders wisten twee van hen uit het water te redden, de derde raakte buiten zicht.

Een groep vrijwilligers zocht mee naar de vermiste persoon. Tientallen mensen liepen in een lijn door het water.

Ruim 200 acties

De reddingsbrigade rukte gisteren 229 keer uit om hulp te verlenen. Daarbij werd negen keer een zwemmer gered uit een levensbedreigende situatie en werden twee keer boten geholpen die in de problemen waren gekomen.

Gisteren gold een waarschuwing voor muien en overstromingsgevaar. Door muien kwamen recent zwemmers in de problemen. In de video leggen we uit wat het is en hoe je eruit kunt komen: