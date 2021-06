Leeuwen Artis blijven definitief in Amsterdam dankzij 'historische schenking'

De drie leeuwen in dierentuin Artis blijven definitief in Amsterdam. Dankzij twee geldschieters kan een nieuw verblijf worden gebouwd en kunnen de leeuwen in Artis blijven. Het nieuwe verblijf zal de komende jaren worden gerealiseerd. Tot die tijd blijven de leeuwen in het huidige verblijf.

In januari maakt de dierentuin bekend dat de dieren niet in Artis konden blijven omdat er door de coronacrisis geen geld meer was voor een nieuw leeuwenverblijf. Het huidige verblijf stamt uit 1927. Een nieuw verblijf zou 4 miljoen euro kosten.

Er was sprake van dat de dieren, een mannetje van drie en twee vrouwtjes van acht en negen jaar, tijdelijk naar een park in Zuid-Frankrijk zouden gaan, maar dat park bleek uiteindelijk niet beschikbaar te zijn.

'Historische schenking'

"Lange tijd hebben we gedacht dat deze iconische dieren Artis moesten verlaten", zegt directeur Rembrandt Sutorius. "Door de coronacrisis ontbraken de financiële middelen om het nieuwe verblijf te bouwen en was er ook geen perspectief dat dit de komende jaren wel mogelijk zou zijn. Toen de uitzonderlijke mogelijkheid zich aandiende om de leeuwen elders een ander verblijf te bieden, leek dat de beste oplossing."

Toen bleek dat de dieren ook niet in Frankrijk terechtkonden, kwamen er veel reacties en donaties binnen. "Er is heel veel geld ingezameld voor alle dieren in Artis", aldus Sutorius. "Door kinderen, door hun ouders, familieleden, grootouders en ook door bedrijven. Dit is echt hartverwarmend." De steuncampagne heeft ruim 1,3 miljoen euro opgeleverd.

Twee geldschieters bleken bereid de financiering van het nieuwe leeuwenverblijf op zich te nemen. "Tussen alle steunbetuigingen die we kregen, bevonden zich ook partijen die ons specifiek wilden helpen om de leeuwen voor Artis te behouden. We zijn beide partijen ontzettend dankbaar, door deze unieke en historische schenking leveren zij een enorme bijdrage aan de toekomst van Artis", zegt Sutorius. De twee geldschieters willen anoniem blijven.

Het park is inmiddels weer open, waardoor de inkomsten langzaam weer binnenkomen, maar Artis benadrukt dat de dierentuin ook na deze schenking nog met een tekort kampt van zo'n 18 miljoen euro.