Naast De Ligt werkt ook Van de Beek individueel programma af bij Oranje

Oranje werkte maandagmiddag zijn eerste training op Nederlandse bodem af zonder de basisspelers uit het duel met Georgië, de niet helemaal fitte Matthijs de Ligt én Donny van de Beek. De middenvelder van Manchester United werkte net als De Ligt een individueel programma af.

Van de Beek en De Ligt, die Nederland-Georgië zondag vanaf de tribune bekeken, fietsten rustig in en werkten vervolgens wat loop- en baloefeningen af in de stralende zon in Zeist. De Ligt is herstellende van een liesblessure, het is niet bekend waarom Van de Beek voor zichzelf trainde.

Van de Beek heeft een teleurstellend seizoen bij Manchester United achter de rug. De oud-Ajacied was in zijn eerste seizoen in Engeland veel vaker bankzitter dan hem lief was en bleef in de verloren Europa League-finale tegen Villarreal 120 minuten op de bank.