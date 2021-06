Judoka Van Krevel strandt in tweede ronde WK

Naomi van Krevel is op de WK judo in Boedapest in de klasse tot 52 kilogram niet verder gekomen dan de tweede ronde. De 21-jarige Zuid-Hollandse WK-debutante nam in de eerste ronde de Panamese Kristine Jimenez in een houdgreep, maar was later niet opgewassen tegen Larissa Pimenta.

Van Krevel en de Braziliaanse probeerden elkaar aanvankelijk zonder succes met beentechnieken te vloeren. De eerste schouderworp die Pimenta inzette, was gelijk raak. Van Krevel leek de worp te pareren, maar uit de beelden bleek dat zij toch als eerste naar de mat ging.

De score (waza-ari) ging daarmee naar de Braziliaanse, waardoor voor Van Krevel het doek viel op haar eerste mondiale eindtoernooi.