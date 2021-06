Na 73 jaar meer bekend over laatste rustplaats Japanse oorlogsmisdadigers

Bijna driekwart eeuw na hun executie is er meer bekend geworden over wat er gebeurde met de as van geëxecuteerde Japanse oorlogsmisdadigers. Een Japanse hoogleraar vond in een Amerikaans archief in een verslag hoe de as van premier Tojo en zes anderen boven de Stille Oceaan werd verstrooid. Tot nu toe was daar slechts beperkt informatie over naar buiten gekomen.

De Amerikaanse majoor Luther Frierson schreef het verslag in de begindagen van 1949, ruim een week nadat hij persoonlijk betrokken was geweest bij het verstrooien van de as. Net als bij de geëxecuteerde top van nazi-Duitsland, twee jaar eerder, wilden de geallieerden voorkomen dat de laatste rustplaats van de oorlogsleiders een pelgrimsoord voor aanhangers zou worden.

Frierson had in de Sugamo-gevangenis in Tokio de executie van Tojo en zijn medestanders bijgewoond, kort na middernacht op 23 december 1948. Enkele uren later werden hun lichamen verbrand in een crematorium in Yokohama. De as werd diezelfde dag nog in een vliegtuig geladen.

"We vlogen naar een punt in de Stille Oceaan op zo'n 45 kilometer van de kust voor Yokohama waar ik persoonlijk de crematieresten over een wijd gebied uitstrooide", verhaalt Frierson.